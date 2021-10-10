Росія: до 34 зросло число померлих від отруєння алкоголем в Оренбурзькій області

Число померлих унаслідок уживання контрафактного алкоголю в Оренбурзькій області Росії зросло до 34, повідомив обласний уряд. З 24 пацієнтів місцевих лікарень 11 отруєних перебувають у задовільному стані, шестеро з них очікують на виписку. У двох отруєних лікарі констатують стан здоров’я середньої тяжкості, семеро – в тяжкому стані, ще четверо – на штучній вентиляції легень, повідомило видання «Коммерсант» увечері 10 жовтня.

В місті Орськ, де продавався смертельно небезпечний алкоголь, вулицями пересуваються автомобілі з гучномовцями, попереджаючи про небезпеку спиртних напоїв не тільки в пластикових, а й у скляних пляшках.

Влада регіону організувала продаж продуктових наборів в обмін на алкогольну продукцію, куплену раніше.

Інформація про отруєння жителів Оренбурзької області сурогатним алкоголем поширилася в ніч з 6 на 7 жовтня. В Орську виявлений пункт виробництва, розливу і зберігання алкогольних напоїв, звідки слідчі вилучили понад 3 тисячі пляшок і устаткування для виробництва.