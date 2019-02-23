Кількість загиблих від неякісного алкоголю в Індії зросла до 107 – ЗМІ

Внаслідок отруєння неякісним алкоголем в штаті Ассам на сході Індії загинули щонайменше 107 осіб, повідомляє видання The Quint з посиланням на місцеву поліцію. Ще більше сотні постраждалих перебувають у лікарні.

Всі постраждалі – робітники чайної плантації. Вони отруїлися виробленим підпільно лікером. Влада штату заборонила інгредієнт, з якого він був зроблений.

Нова трагедія сталася менш ніж через два тижні після того, як понад 100 людей померли від вживання отруйного алкоголю в північній Індії.

Смерть від незаконно виробленого алкоголю є поширеною в Індії, де багато хто не може дозволити собі сертифікованих спиртних напоїв.