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23 Лютий 2019, Київ 18:38
Новини | Міжнародні

Кількість загиблих від неякісного алкоголю в Індії зросла до 107 – ЗМІ

Всі отруєні пили вироблений підпільно лікер

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Внаслідок отруєння неякісним алкоголем в штаті Ассам на сході Індії загинули щонайменше 107 осіб, повідомляє видання The Quint з посиланням на місцеву поліцію. Ще більше сотні постраждалих перебувають у лікарні.

Всі постраждалі – робітники чайної плантації. Вони отруїлися виробленим підпільно лікером. Влада штату заборонила інгредієнт, з якого він був зроблений.

Нова трагедія сталася менш ніж через два тижні після того, як понад 100 людей померли від вживання отруйного алкоголю в північній Індії.

Смерть від незаконно виробленого алкоголю є поширеною в Індії, де багато хто не може дозволити собі сертифікованих спиртних напоїв.

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