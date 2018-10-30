Половина отруєнь підробним алкоголем за останні роки закінчилася смертю – статистика

Половина зафіксованих випадків отруєння фальсифікованим алкоголем за три останні роки закінчилася смертю – такі статистичні дані наводить Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

Як раніше зауважили в проекті відкритих даних Opendatabot, Держпродспоживслужба зафіксувала 150 випадків отруєння фальсифікованим алкоголем у 2016 році, і 73 з них мали летальні наслідки. 2017 року внаслідок шести випадків отруєнь загинули троє людей.

На запит Радіо Свобода у Держпродспоживслужбі підтвердили ці цифри і уточнили, що з початку 2018 року зафіксували десять випадків отруєння фальсифікованими алкогольними напоями, і дев’ять із них закінчилися смертельно.

Загалом за останні три роки зареєстрували 166 випадків отруєння фальсифікованим алкоголем, і 85 з них були смертельними, підсумовують у Держпродспоживслужбі.

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У травні 2018 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про смерть шістьох людей від вживання сурогатного алкоголю.