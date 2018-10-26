У Києві діє заборона на продаж алкоголю вночі. Журналісти знайшли, де продають

Обмеження на продаж алкоголю у столиці. Мерія вчергове заборонила продаж п’янких напоїв після 23:00. Чи діє заборона у Києві та де оковиту продають і далі, попри заборону в столиці?

24 жовтня газета Київської міської ради «Хрещатик» опублікувала відповідний документ, у якому йдеться «… обмежити торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у місті Києві… окрім закладів ресторанного господарства». Час – з 23:00 до 10:00.

Таким чином після 23-ї продавати п’янкі напої у столиці дозволено лише в ресторанах, і то втридорога. Деякі користувачі Facebook запевняють, що правоохоронці ретельно взялися за цю справу. У свій «рейд» вирушило і Радіо Свобода.

22:40. Супермаркет поблизу станції метро «Героїв Дніпра». Десятки людей із повними пакетами рухаються у своїх напрямках. Декілька молодих людей попивають зі скляних пляшок алкоголь й розходяться.

23:00. Рушаємо за покупкою. Стелажі з алкоголем ледь не прогинаються від асортименту. Навпомацки обираємо продукт – й бігом на касу.

– Алкоголь після одинадцятої не продається, – каже нам продавчиня.

– Все уже? А котра година?

– Уже 23:02.

Із пустими руками доводиться покидати магазин.

В ще одному супермаркеті – та ж історія. Більше того, відділ з алкоголем повністю перегороджений корзинами – не пройти.

Невже працює заборона?

Рухаємося далі. За лічені метри – цілодобовий МАФ (мала архітектурна форма).

– Добрий вечір. Можна пляшечку пива?

Приємна жінка літніх років спочатку оцінює нас очима, пізніше запитує, який асортимент товару нас цікавить і у якій кількості?

– Одну, одну, так!

– Ви ж тільки заховайте.

– Так, звісно. А чому?

– Уже пізно. До одинадцятої можна (продавати алкоголь – ред.). Новий закон.

Купуємо пляшку пива й рухаємося далі. Дві-три хвилини їзди – ще один «кіоск». Хоч і цілодобовий, але нас запевнили: алкоголю у них немає. Таких ми зустріли чимало.

МАФ, на якому написано «Гастроном», стоїть обабіч дороги. Якраз навпроти пішохідного переходу.

– А можна он те пиво?

– Пробачте, алкоголь після 23:00 не продаємо.

Я кривлюся, видаю обличчя, яке ілюструє крайню необхідність у цьому продукті. Завжди спрацьовувало, однак не цього разу.

– Пробачте. У мене тут камери. Ніяк не можу.

Усі старання марні. Отже – 2:1 на користь «заборони».

Майже у тому ж місці ще один магазин. Через віконечко кличемо продавця. Замовляємо пиво й мовчки отримуємо бажане. Позаяк камера фіксує погляд, який проводжає нас ще деякий час.

Зрівнялися.

Чого на одному місці топтатися? Сусідній район. Цілодобовий магазин.

– Можна пиво? – далі ми про своє запитуємо.

– Ні, хлопці, що ви? В жодному разі, – розвінчує наші сподівання жінка.

Рухаємося на заправку. Може, там вдасться?

– У нас алкоголь після 23:00 не продається, – каже продавчиня, – система не пропустить. Ось комп’ютер, програма. Заборонено продавати.

Центральний залізничний вокзал столиці. Біля входу «патрулюють» таксисти, з МАФів манить аромат привокзальної шаурми. Що не крок – вештаються безхатьки. Майже під входом до вокзалу декілька парубків потягують пиво, тримаючи на плечі дорожні сумки.

Продукти. Прямісінько біля входу у сам вокзал, але ще на вулиці. Ціни – вищі за ринкові.

– Дайте он те пиво.

– Беріть, обирайте самі.

Дістаємо із холодильника пиво, розраховуємося із продавцем і прямуємо на вихід. Така ж ситуація й всередині вокзалу. Там і без гадки, що у Києві десь щось заборонили.

– Ви щойно продали нам пиво, – кажемо продавцеві. – Ви чули, що у столиці заборонили продаж алкоголю після 23:00?

– Ну що я можу вам сказати. Немає що сказати мені. Я тут другий день, стажуюся. Власники мені нічого не казали.

– І повідомлення про рішення Київради немає?

– Якби було, я би прочитав і знав би.

На тому й розходимося.

За результатами нашого нетривалого дослідження, у столиці можна, при бажанні, знайти алкоголь – як на окраїнах міста, так і у центрі. Як правило, законами нехтують малі архітектурні форми. Строго дотримуються їх мережі супермаркетів та заправок.

Більше того, усі операції, які ми здійснили під час «рейду» – пройшли поза касою. Жодного разу нам не видали чеку, більше того, не пробували вносити інформацію у касовий апарат.

У березні цього року Верховна Рада України схвалила законопроект, яким сільським, селищним та міським радам дозволили встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв у певний час доби.

Раніше Київрада вже забороняла продаж алкоголю в стаціонарних об’єктах торгівлі в Києві з 23:00 до 10:00. Проте його оскаржували у суді. В кінцевому результаті Вищий господарський суд постановив незаконним рішення попередньої інстанції, яка блокувала рішення міської ради. Відтак, у Києва з’явився шанс відновити заборону. Поки, як показав наш експеримент, не зовсім дієву.

До речі, в Антимонопольному комітеті це рішення Київради визнали порушенням у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування, що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів.