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28 Грудень 2018, Київ 14:03
Новини | Політика

З материкової України не видно російського паркану в Криму – Слободян

За даними ЗМІ, на будівництво огорожі з російського бюджету виділили 212,9 мільйона рублів

У Державній прикордонній службі України заявляють, що паркана, про зведення якого в анексованому Криму доповіла російська ФСБ, не видно з материкової України.

«У мене немає інформації з цього приводу. Його навіть візуально не видно. Він десь в глибині там», – сказав проекту Радіо Свобода Крим.Реалії помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Вранці 28 грудня російські силовики заявили про завершення будівництва 60-кілометрового паркану в анексованому Криму на адмінмежі з материковою Україною.

За даними ЗМІ, на будівництво огорожі з російського бюджету виділили 212,9 мільйона рублів. Будівництво паркану почалося 2015 року.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

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