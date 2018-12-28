ФСБ заявила про зведення в Криму 60-кілометрового паркану на адмінмежі з материковою Україною

Співробітники ФСБ Росії заявили про зведення в анексованому Криму 60-кілометрового паркану на адмінкордоні з материковою частиною України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу російських силовиків.

За цими даними, паркан складається з декількох типів споруд, включаючи відеоспостереження і тепловізори.

ФСБ стверджує, що оснастила огорожі спеціальними датчиками, які визначають напрями руху порушника адмінкордону.

Російські силовики пояснили зведення паркану запобіганням «спроби прориву ДРГ, організації злочинними елементами каналів переміщення через кордон зброї, боєприпасів, а також товарів і вантажів, тютюнової й алкогольної продукції, ПММ, контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин».

За даними ЗМІ, на будівництво огорож із російського бюджету виділили 212,9 мільйона рублів. Будівництво паркану почалося 2015 року.

Українська влада поки що не коментувала цю інформацію.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».