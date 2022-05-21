Дві третини боєздатних підводних човнів ЧФ Росії перебувають у морі – фото

Біля причалів у Південній бухті окупованого Севастополя стоять два підводні човни проєкту «Варшав’янка», що становить третину діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії – шість підводних човнів проєкту «Варшав’янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпіно».

Таким чином, у морі на даний час перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини.

Біля причалу також стоїть український підводний човен «Запоріжжя» (найдальший на фото). У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.

Підводні човни проєкту 636 «Варшав’янка» (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу у підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу «Варшав’янка» несуть крилаті ракети типу «Калібр». Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

13 травня, як повідомляли Крим.Реалії, в море виходили всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії.