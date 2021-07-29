У Росії засудили 10 поліцейських за загибель затриманого в СІЗО

Суд у російському регіоні Північна Осетія 28 липня засудив групу колишніх поліцейських у справі про загибель місцевого жителя Володимира Цкаєва після допиту в поліцейській дільниці близько п’яти років тому.

За даними слідства, 37-річного Цкаєва закатували за ніч 31 жовтня 2015 року під час допиту у Владикавказі за підозрою у тому, що він стріляв в офіцера. Через два тижні його сусід зізнався у стрілянині.

Коли сім’я Цкаєва забрала його тіло з міського моргу, воно мало ознаки тяжких травм. Судово-медична експертиза причиною смерті назвала задушення.

Смерть Цкаєва привела до багаторічних протестів його сім’ї і друзів, які вимагали правосуддя на тлі неодноразового гальмування слідства та судового розгляду.

Після майже двох років судових засідань Владикавказький суд 28 липня засудив десятьох колишніх поліцейських до позбавлення волі на строк від двох із половиною до десяти років, визнавши їх винними у смерті Цкаєва.

Усі підсудні заявляли про свою невинність протягом усього судового процесу.

Вдова загиблого Земфіра Цкаєва висловила невдоволення занадто м’яким, за її словами, вироком.

Вона оголосила, що, ймовірно, буде оскаржувати вирок.