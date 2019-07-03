Кількість загиблих внаслідок повені в Росії зросла до 20

Кількість загиблих внаслідок повеней в Іркутській області Росії зросла до 20, повідомили в штабі Міністерства з надзвичайних ситуацій країни із ліквідації наслідків паводку в регіоні.

В якій місцевості були виявлені жертви, не уточнюється. Напередодні рятувальні служби повідомляли про 18 загиблих і 13 зниклих безвісти. При цьому пізніше стало відомо, що п’ятьох зі зниклих вдалося знайти живими.

Щонайменше 13 жертв – жителі селища Тулун. За даними місцевих служб, у зв’язку з паводком в області шпиталізували більше ніж 200 людей.

У районах, де сталася повінь, продовжує діяти режим надзвичайної ситуації. Затопленими залишаються понад три тисячі житлових будинків у близько 30 населених пунктах, повідомили в МНС. Повідомляється про зниження рівня води в деяких із них.

Повінь в Іркутській області Росії почалося минулого тижня через сильні зливи. З берегів вийшли п’ять великих річок – ліві притоки Ангари.

У регіональному уряді відзначили, що кількість загиблих може ще збільшитися, тому що розбір зруйнованих будинків триває.