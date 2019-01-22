У Росії розбився бомбардувальник Ту-22, двоє пілотів загинули

У Мурманській області Росії при посадці на військовий аеродром розбився дальній бомбардувальник Ту-22М3, внаслідок чого загинули двоє пілотів, повідомляє російське Міноборони.

За повідомленням, літак сідав в умовах хуртовини після тренувального польоту. Ще двох членів екіпажу шпиталізували.

Згідно з повідомленням російського військового відомства, яке цитують новинні агенції Росії, у літаку не було ракет. Причина катастрофи поки що невідома.

Надзвукові бомбардувальники Ту-22 модифікації М3 експлуатуються з 80-х років. Міністерство оборони Росії використовує такі літаки під час своєї кампанії в Сирії.

18 січня два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися над Японським морем, загинули двоє пілотів.