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Росія заборонила в’їзд у країну дружині і дочці президента США

У російський «чорний список», зокрема, потрапила дружина президента США Джилл Байден

Росія внесла до свого списку санкцій проти США ще 25 осіб, включаючи членів родини американського президента Джо Байдена.

«У відповідь на санкції США, що постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів, в «стоп-лист» вносять 25 американських громадян із числа відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників так званої групи «Макфол-Єрмак», яка займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій, а також членів сім’ї президента Джо Байдена», – йдеться у заяві МЗС Росії, опублікованій 28 червня на сайті відомства.

У «чорний список», зокрема, потрапили дружина і дочка президента США Джилл і Ешлі Байден.

Також у списку – члени Конгресу, сенатори, колишні урядовці, кілька викладачів університетів, дослідників, філософ і політолог Френсіс Фукуяма.

Загальна кількість громадян США, щодо яких Москва запровадила санкції, досягла 1048 осіб, пишуть російські ЗМІ.

Проти Росії після її повномасштабного вторгнення на територію України країни Заходу, включаючи США, Велику Британію і членів ЄС, запровадили шість пакетів санкцій. Серед іншого під ембарго в деяких країнах потрапили російські енергоресурси.

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