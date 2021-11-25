До 11 зросла кількість жертв вибуху і пожежі на шахті в Росії

Кількість загиблих внаслідок вибуху і пожежі на вугільній шахті «Ліствяжна» у Кемеровській області Росії, за останніми даними, зросла до 11 людей, понад 40 гірників постраждали, десятки людей залишаються у шахті, повідомив губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов.

За останніми даними, у шахті на момент аварії перебували 285 гірників, понад 230 підняли на поверхню. Повідомляли, що у шахті залишалися 49 осіб, з якими зник зв’язок. Згодом кількох із них виявили загиблими, пошуки інших тривають. Спочатку повідомляли про одного загиблого гірника.

За даними пресслужби МНС Росії, внаслідок задимлення на шахті постраждали 45 людей. За інформацією регіонального Центру медицини катастроф, у всіх постраждалих – отруєння продуктами горіння. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався на глибині 250 метрів. Як причину розглядають версії несправності обладнання і природні причини.