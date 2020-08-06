Росія: суд визнав винними в створенні екстремістського співтовариства фігурантів справи «Нового величия»

Люблінський суд Москви 6 серпня визнав винними фігурантів справи «Нового величия» в створенні «екстремістського співтовариства».

Групу молодих людей звинуватили в екстремізмі і підготовці захоплення влади.

Самі підсудні і їхній захист кажуть, що йдеться лише про участь в опозиційному чаті. Оголошення вироку триває, терміни будуть оголошені пізніше. Прокурор просив до 7,5 років ув’язнення для фігурантів справи.

Перед вироком біля будівлі суду поліція затримала трьох активістів, один з яких – у поліцейській формі – перерізав горло манекену. Активіст зачитав вірш, який закінчувався словами «Тут відбувається жертвоприношення».

Також біля суду розгорнули банер «Свободу політзекам»: його тут же зняла поліція.

Обвинувачених у цій справі десять – двох засудили раніше, одна людина – в розшуку, сімох судять зараз.

Справа була порушена за статтею про екстремізм.

Розшукуваний Сергій Гаврилов втік з Росії і 12 червня цього року отримав статус біженця в Україні.

У березні 2018 року в Росії затримали кількох людей в межах так званої справи «Нового величия» – організації, яку в Росії вважають екстремістською. Фактично організація була невеликим чатом Telegram, де серед іншого обговорювали участь в акціях протесту.

У вересні 2018 року правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів справи політичними в’язнями.