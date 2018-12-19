У Росії число тих, хто жалкує про розпад СРСР, досягло максимуму за 10 років – опитування

Число тих росіян, які жалкують про розпад Радянського Союзу, досягло максимуму за останнє десятиліття, свідчить опитування «Левада-центру».

За даними соціологів, у 2018 році про таке заявили 66 відсотків респондентів. У 2017 році за СРСР шкодували 58 відсотків росіян. Абсолютний максимум був зафіксований у 2000 році – 75 відсотків опитаних.

За даними соціологів, більшість тих, хто ностальгує за СРСР, – люди від 55 років. Однак в останні два роки спостерігається зростання таких настроїв у молоді.

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Серед основних причин, що викликають ностальгію за Радянським Союзом, 52 відсотки росіян назвали руйнування єдиної економічної системи, третина – втрату почуття приналежності до великої держави і зростання взаємної недовіри.

Основною причиною для зростання таких настроїв, за оцінками соціологів, стала пенсійна реформа в Росії.