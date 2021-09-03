Росія: прокурор просить 4 роки тюрми для жінки, яка надіслала 82 долари матері ув’язненого активіста

Прокуратура попросила суд у російському місті Уфа засудити жінку до чотирьох років позбавлення волі, бо вона надіслала невелику суму грошей літній матері заарештованого опозиційного активіста.

У грудні минулого року 59-річну Ільміру Бікбаєву звинуватили у фінансуванні екстремістської діяльності. Жінка провину не визнає, заявляючи, що надавала допомогу матері ув’язненого опозиціонера Айрата Дільмухаметова, в якої після арешту сина «залишилися незначні кошти для існування».

Загалом Бікбаєва надіслала матері опозиційного активіста близько 6000 рублів (82 долари) у вигляді декількох внесків.

Росфінмоніторинг вніс Бікбаєву в список екстремістів і терористів до винесення судового рішення.

Виступаючи в суді, жінка заявила про свою невинуватість і попросила виправдати її. Вирок оголосять 6 вересня.

Рік тому Центральний окружний військовий суд в Самарі засудив Айрата Дільмухаметова до дев’яти років колонії суворого режиму. Його звинуватили в закликах до порушення територіальної цілісності Росії, пропаганді тероризму, публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності і її фінансування.

Російське правозахисне товариство «Меморіал» визнало Дільмухаметова політв’язнем. Сам він вважає себе жертвою політичного переслідування.