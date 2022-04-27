Всесвітня туристична організація ООН зупинила членство Росії

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) проголосувала за припинення членства Росії через її масштабне вторгнення в Україну.

Більшість зі 160 країн-членів UNWTO підтримали це рішення 27 квітня на позачерговому засіданні організації, повідомив речник агентства ООН, що базується в Мадриді.

Рішення вимагало більшості у дві третини голосів. Речник не сказав, скільки саме членів підтримали його.

Очікуючи призупинення членства, Росія оголосила на початку засідання, що виходить з організації.

UNWTO скликала зустріч, свою першу в історії позачергову сесію Генеральної асамблеї, щоб обговорити російську «агресію проти України, яка не відповідає Статуту Організації Об’єднаних Націй і суперечить фундаментальній меті UNWTO».

«Наш статут чіткий: сприяння туризму заради миру і загальної поваги до прав людини. Лише члени, які дотримуються цього, можуть бути частиною організації», – заявив генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі у твітері перед голосуванням.

Іспанський уряд заявив, що рішення про призупинення може бути скасоване, коли Асамблея відчує «зміну політики Російської Федерації». Наступне засідання Асамблеї заплановано на 2023 рік.

У МЗС Росії заявили, що це «політично вмотивоване рішення» і назвали його «нелегітимним» і спричиненим «антиросійською пропагандою» та «шантажем».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що рішення не вплине на туристичну сферу в Росії.

«Сектор туризму, особливо внутрішній, продовжить свій розвиток. Відкриті й зовнішні напрямки туризму, які залежать від питань конкуренції за якістю та ціною», – сказав він.

UNWTO була заснована в 1946 році, щоб максимізувати соціально-економічний внесок туризму при мінімізації його можливих негативних наслідків.