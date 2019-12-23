Greenpeace: в Росію прийшла нова велика партія уранових «хвостів» із Німеччини

У порт російського Санкт-Петербурга доставили ще одну велику партію ядерних відходів з Німеччини, повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на представника російського відділення Greenpeace Рашида Алімова.

В організації заявляють, що в порту Петербурга на судні «Михайло Дудін» – близько 600 тонн уранових «хвостів». За їх розвантаженням, призначеним на сьогодні, запросили спостерігати депутатів законодавчих зборів Петербурга – таким чином влада Росії хоче продемонструвати безпечність процесу.

У Greenpeace висловили сумніви щодо безпеки процедури. Раніше там вже заявляли, що речовина вкрай токсична й небезпечна для людей і довкілля в разі розгерметизації контейнерів.

Зараз у Росії накопичено близько одного мільйона тонн уранових відходів, заявляють в Greenpeace. Планів щодо їх використання немає. Відповідно до закону «Про використання атомної енергії» радіоактивними відходами вважаються ядерні матеріали та радіоактивні речовини, подальше використання яких не передбачається. Їх ввезення в Росію для зберігання, переробки або захоронення заборонене, нагадують екоактивісти.

Раніше Росатом у відповідь на запит місцевого депутата заявив, що йдеться про «цінний матеріалі», який використовується при виробництві ядерного палива, а тому відходами не є.

У 2019 році західноєвропейська компанія Urenco після 10-річної перерви відновила транспортування в Росію уранових «хвостів» із німецької уранозбагачувальної фабрики з міста Гронау. Першу партію в Санкт-Петербург доправили в листопаді.

У найближчі три роки в Росію планують відправити 12 тисяч тонн уранових «хвостів». За даними Greenpeace, в Росії вже накопичено близько 1 мільйона 200 тисяч тонн ядерних відходів, які зберігаються в контейнерах під відкритим небом.