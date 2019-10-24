Greenpeace: Німеччина ввезе 12 тисяч тонн радіоактивних відходів до Росії

Європейська компанія Urenco в 2019 році відновила транспортування в Росію відходів збагачення урану з фабрики в німецькому місті Гронау, повідомили в російському офісі Greenpeace.

Про відновлення транспортування радіоактивних відходів йдеться в документі влади землі Північний Рейн-Вестфалія, згідно з яким з 2019 по 2022 рік у Росію з Німеччини планують відправити 12 тисяч тонн уранових хвостів – це більше ніж тисяча контейнерів і приблизно 20 поїздів.

Відправка почалася в травні. За півроку на Уральський електрохімічний комбінат в Новоуральську Свердловської області з Німеччини вже відправили шість поїздів – близько чотирьох тисяч тонн відходів збагачення урану.

Greenpeace заявляє, що в Росії вже накопичено близько одного мільйона тонн уранових хвостів, які не тільки радіоактивні, а й токсичні. Планів щодо використання такої їх кількості немає, а практика контрактів до 2009 року демонструє, що вторинні відходи після дозбагачення уранових хвостів з-за кордону залишалися в Росії, наголошують в організації.

Співголова міжнародної екологічної групи «Екозахист» Володимир Сливяк назвав позицію «Росатому» дивною. Готовність держкомпанії заробляти на похованні фактичних іноземних відходів є нонсенсом в будь-якій цивілізованій країні, заявив еколог.

Радіоактивними відходами вважаються ядерні матеріали й радіоактивні речовини, подальше використання яких не передбачається. За російським законом, їх ввезення в Росію для зберігання, переробки або захоронення заборонене.

Однак закон дозволяє ввозити ядерні матеріали для їх дозбагачення і повернення іноземному постачальнику. Екологи наполягають, що відходи, ввезені завдяки цьому правилу, потім не вивозяться з Росії.