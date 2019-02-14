У Росії затримали підозрюваного у побитті до смерті антикорупціонера

У Росії в підмосковному місті Воскресенську затримали підозрюваного в побитті до смерті голови регіонального відділення Центру протидії корупції Дмитра Грибова. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління Слідчого комітету в Московській області.

Підозрюваний – 57-річний місцевий житель, раніше судимий. Його допитали. Під час обшуків у нього вдома знайшли одяг «з явними слідами злочину», у нього також вилучили автомобіль і два мобільних телефони, заявляє Слідком.

Слідство стверджує, що напад був скоєний на ґрунті побутового конфлікту і не пов’язаний із громадською діяльністю Грибова. Справа розслідується за статтею про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого.

Правоохоронні органи продовжують шукати ще одного підозрюваного.

Голову регіонального відділення Центру протидії корупції Дмитра Грибова побили в селищі Виноградово в ніч на 12 лютого. Він помер в реанімації. За попередніми даними слідства, на активіста напали двоє невідомих в масках. Імовірно, вони побили Грибова битами.

Соратник Грибова Віктор Костромін повідомив виданню Daily Storm, що активіст повертався із засідання суду, де захищав свої права з приводу нападу на нього два роки тому. 11 лютого відбулося перше засідання суду у цій справі, яку порушили після неодноразових скарг активіста на бездіяльність поліції.