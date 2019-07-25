Росія: слідчі заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці

Слідчий комітет Росії повідомляє про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці, ЛГБТ-активістки в Санкт-Петербурзі Олени Григор’євої.

У злочині підозрюють «раніше судимого чоловіка 1981 року народження, уродженця Киргизької республіки». Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

У повідомленні стверджується, що підозрюваний убив активістку під час конфлікту, який виник між ними на побутовому ґрунті, вночі 21 липня. Слідчі заявляють, що затриманий був знайомий з активісткою.

Правозахисник Дінар Ідрісов повідомляв раніше, що Григор’євій регулярно надходили погрози вбивством у зв’язку з її діяльністю. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вживали з цього приводу ніяких дій.

Після вбивства Григор’євої група активістів із Санкт-Петербурга закликала поліцію і Слідчий комітет Росії перевірити на причетність до злочину рух «Пила». Раніше цей рух опублікував список активістів, у тому числі зі згадуванням імені Григор’євої, анонсувавши для них «дуже небезпечні і жорстокі подаруночки», повідомляли місцеві ЗМІ.

Крім підтримки ЛГБТ-спільноти, Григор’єва була відома, зокрема, виступами на підтримку кримських татар, українського суверенітету.