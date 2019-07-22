Росія: у Санкт-Петербурзі вбили ЛГБТ-активістку

У російському Санкт-Петербурзі вбили ЛГБТ-активістку Олену Григор’єву, повідомляє правозахисник Дінар Ідрісов і «Альянс гетеросексуалів і ЛГБТ за рівноправність», учасницею якого була Григор’єва. Як пише місцеве видання «Фонтанка» з посиланням на представників поліції, на тілі активістки виявили щонайменше вісім глибоких ножових поранень.

«Останнім часом вона ставала жертвою насильства, їй часто погрожували вбивством… Олена і її адвокат зверталися в правоохоронні органи і за фактом насильства, і за фактом погроз, але помітної реакції поліцейських не було. Все в стилі «вбиватимуть – телефонуйте». Зателефонувати не встигла», – написав на своїй сторінці в фейсбуці Ідрісов.

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Поліція спочатку повідомила про головного підозрюваного – 40-річного жителя Башкирії, але пізніше в Слідчому комітеті Росії «Фонтанці» повідомили, що підозрюваних поки що немає.

Григор’єва була убита вночі 21 липня, її тіло виявили в кущах поблизу її будинку. Їй був 41 рік.