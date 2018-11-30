Росія заперечила дані ВООЗ про її лідерство за темпами поширення ВІЛ в Європі

Російське Міністерство охорони здоров’я і «Росспоживнагляд» назвали некоректною доповідь, згідно з якою Росія займає перше місце серед країн Європи за темпами поширення ВІЛ за 2017 рік.

У російських відомствах наполягають, дослідження Європейського центру з профілактики та контролю захворювань і Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) засноване на групах ризику і не враховує широкі верстви населення.

У своєму прес-релізі «Росспоживнагляд» і МОЗ називають Росію єдиною державою, що впровадила широке обстеження населення на ВІЛ та індивідуальний облік всіх пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. У російських відомствах вважають, що якби такий метод застосували в Європі, показники там виявилися б вищими за російські.

Згідно з доповіддю ВООЗ, у 2017 році ВІЛ виявили у 160 тисяч людей у регіоні, причому на Східну Європу припадає 130 тисяч нових випадків, 104 тисячі з яких були зареєстровані в Росії.

Автори доповіді стверджують, що на кожні 100 тисяч осіб у Росії припадає 71 хворий на ВІЛ, в Україні – 37 випадків, у Білорусі – 26. У Західній Європі – трохи більше ніж шість нових випадків. Найнижчі показники – в Боснії і Герцеговині, Словаччини й Словенії.