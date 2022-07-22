МКІП: 129 об’єктів культурної спадщини зруйновані чи пошкоджені в Україні через війну Росії

В Україні через повномасштабну агресію Росії зруйновані і пошкоджені 129 об’єктів культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики. Серед них – 22 пам’ятки національного значення, 100 – місцевого значення і сім – щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Також пошкоджено 105 об’єктів цінної історичної забудови.

За функціональним призначенням серед культурних об’єктів, що були знищені або постраждали від загарбників:

149 релігійних споруд, з них 50 перебуває на обліку як пам’ятки історії, архітектури і містобудування або цінна історична забудова;

46 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст.;

33 музеї та заповідники;

41 бібліотека;

65 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших закладів культури.

За даними міністерства, станом на 22 липня 2022 року МКІП зафіксувало вже 434 епізоди воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини, і інформація про них «продовжує надходити».

«Усі матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців», – заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

У МКІП нагадали, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року.