У Бєлгородській області Росії розбився військовий літак

У Бєлгородській області Росії впав літак Міністерства оборони РФ, повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

«У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група і співробітники МНС. Причина того, що сталося, з’ясовується. Ситуація – під контролем», – написав він у телеграмі.

За даними російського державного агентства ТАСС, пілот літака Су-24 катапультувався. Видання Baza пише, що йдеться про літак Су-25.

За повідомленням, штурмовик упав на сарай із сіном на околиці села Оріхове, споруда згоріла. Пілот залишився живим.

У Міноборони Росії ситуацію поки не коментували.

Останніми місяцями в Росії сталося кілька катастроф воєнних літаків, у тому числі з жертвами серед мирних жителів. Під час падіння Су-34 на дев’ятиповерховий житловий будинок у Єйську 17 жовтня загинули 15 людей, при цьому льотчики врятувалися. 23 жовтня в Іркутську Су-30 впав на двоповерховий будинок, льотчики загинули. У Рязані в червні розбився військово-транспортний літак Іл-76, того ж місяця розбилися два Су-25.