Голова управління з поставок ракет і боєприпасів армії РФ загинув через вибух автомобіля під Москвою – ЗМІ

Загиблим під час вибуху автомобіля в підмосковній Балашисі вранці 9 червня виявився начальник управління постачання ракет і боєприпасів Головного управління Міноборони Росії Дамір Давидов, пишуть російські ЗМІ й інші джерела, зокрема радник міністра оборони України Сергій Стерненко, а також російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Про те, що загиблий – саме Давидов, написало також російське видання The Insider. Офіційно цю інформацію не підтверджували.

Як пише Insider, за свідченням очевидців, відразу після вибуху Давидов був ще живий, але, за не підтвердженими наразі даними, він помер ще до прибуття медиків. The Insider вказує, що операцію провела Служба безпеки України. В СБУ це поки не коментували.

За даними Insider, а також іншого російського видання «Агентство», Давидов жив у Балашисі за кількасот метрів від місця вибуху і користувався автомобілем BMW X3 (такий був підірваний вранці 9 червня).

Тим часом, за інформацією «Важных историй», автомобіль такий автомобіль з’являвся на фото у соцмережах сина Давидова Рафаїла – 20-річного курсанта Військової академії матеріально-технічного забезпечення. Особисті дані Даміра Давидова фігурували на сторінках українських проєктів, які оприлюднюють інформацію про учасників вторгнення Росії в Україну.

У мікрорайоні Авіаторів у Балашисі, де, за даними Слідчого комітету Росії, стався вибух, за повідомленнями телеграм-каналів, живуть, зокрема, високопоставлені військовослужбовці. Як зазначає «Агентство», нинішній вибух стався майже за 350 метрів від будинку, де в квітні 2025 року підірвали авто генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Москалик унаслідок вибуху помер на місці.

Вранці 9 червня у Слідчому комітеті Росії повідомили, що в підмосковному місті Балашиха приблизно пів на шосту ранку під час підриву автомобіля марки BMW Х3 загинув водій. Про особу загиблого інформації не наводили, але район, де сталася ця подія, є місцем масового проживання російських військових високопосадовців.