Вибух біля монастиря в Росії: підозрюваний – колишній учень православної гімназії

18-річний випускник церковно-парафіяльної школи є підозрюваним у справі про вибух біля жіночого монастиря у підмосковному Серпухові, повідомляють російські чиновники і ЗМІ.

Представники Московської обласної поліції повідомили, що підозрюваний і ще один підліток були поранені 13 грудня в результаті вибуху в православній школі, розташованій поруч із жіночим монастирем.

Деякі ЗМІ повідомляли, що імовірний підривник помер після втрати значної кількості крові, але цю інформацію офіційно не підтвердили.

За словами свідків і джерел, в результаті вибуху поранені семеро дітей. Точна кількість постраждалих внаслідок вибуху наразі невідома.

Представники поліції повідомили, що вчителів та учнів православної школи евакуювали.

За даними російського державного агентства ТАСС, внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою були пошкоджені двері розташованої в монастирі православної класичної гімназії.