У Росії на території жіночого монастиря стався вибух, є постраждалі

У Росії невстановлений чоловік підірвав саморобну вибухівку поблизу жіночого монастиря у місті Серпухов Московської області, повідомляють російські інформагенції з посиланням на Слідчий комітет країни.

«13 грудня на території жіночого монастиря в Серпухові невідомий використав вибуховий пристрій. На місце події негайно виїхали слідчі та криміналісти», – ідеться в повідомленні.

Число постраждалих уточнюється. За даними джерел в екстрених службах, травм зазнали семеро людей, включно з нападником. Серед поранених є 15-річний хлопець.