Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Росії на території жіночого монастиря стався вибух, є постраждалі

У Росії невстановлений чоловік підірвав саморобну вибухівку поблизу жіночого монастиря у місті Серпухов Московської області, повідомляють російські інформагенції з посиланням на Слідчий комітет країни.

«13 грудня на території жіночого монастиря в Серпухові невідомий використав вибуховий пристрій. На місце події негайно виїхали слідчі та криміналісти», – ідеться в повідомленні.

Число постраждалих уточнюється. За даними джерел в екстрених службах, травм зазнали семеро людей, включно з нападником. Серед поранених є 15-річний хлопець.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG