У шахті в Росії знайшли живим гірника, якого вважали загиблим

У шахті в Кемеровській області Росії знайшли живим одного гірника, якого раніше вважали загиблим, повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій країни.

За словами губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова, наразі потерпілого везуть до лікарні.

Вчора місцева влада повідомляла, що жертвами аварії на шахті стали 52 людини, у тому числі шестеро рятувальників.

Вранці 25 листопада на вугільній шахті «Ліствяжна» стався вибух, який спричинив задимлення. За останніми даними, під час вибуху загинула 51 людина, у тому числі шість рятувальників.

У момент аварії під землею перебували 285 шахтарів. Частину з них вдалося евакуювати. Керівництво шахти затримали у рамках кримінальної справи про загибель гірників. У регіоні оголосили триденну жалобу за загиблими.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо недбалості стосовно співробітників Ростехнагляду. За інформацією слідства, у листопаді інспектори без фактичної перевірки штреку склали акти щодо його перевірки.