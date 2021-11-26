Росія: ймовірною причиною пожежі на шахті назвали вибух метано-повітряної суміші

Ймовірною причиною аварії на шахті в Кемеровській області Росії став вибух метано-повітряної суміші, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі губернатора регіону Сергія Цивільова.

«Точні причини встановить комісія», – йдеться в повідомленні.

Цивільов додав, що зниклих 35 гірників визнали загиблими, а в лікарнях досі перебувають 38 шахтарів і 11 рятувальників.

Загальна кількість загиблих склала 52 особи (46 шахтарів і шість рятувальників, повідомили напередодні російські державні інформагенції із посиланням на джерела в екстрених службах.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо недбалості стосовно співробітників Ростехнагляду. За інформацією слідства, у листопаді інспектори без фактичної перевірки штреку склали акти щодо його перевірки.

Вранці 25 листопада в Кузбасі на вугільній шахті «Ліствяжна» стався вибух і пожежа, виникло задимлення. У цей час під землею перебували 285 шахтарів. Частину з них вдалося евакуювати. Керівництво шахти затримали у рамках кримінальної справи про загибель гірників. В регіоні оголосили триденну жалобу за загиблими.