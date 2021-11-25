Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Число жертв вибуху на шахті в Росії зросло до 52

Рятувальники поблизу шахти «Ліствяжна» в Кемеровській області Росії, 25 листопада 2021 року

Загальне число загиблих унаслідок аварії на шахті «Ліствяжна» в Кемеровській області Росії, за попередніми даними, сягнуло 52 осіб, серед них шестеро гірничорятувальників.

Про це російські державні інформагенції повідомляють із посиланням на джерела в екстрених службах.

«За попередніми даними, у шахті нікого не залишилося живим. Загинули 52 людини, включно з рятувальниками», – цитує свого співрозмовника агенція ТАСС.

У шахті на момент аварії перебували 285 гірників, понад 230 підняли на поверхню.

За даними пресслужби МНС Росії, внаслідок задимлення на шахті постраждали понад 50 людей. За інформацією регіонального Центру медицини катастроф, у всіх постраждалих – отруєння продуктами горіння. Двоє перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався на глибині 250 метрів. Як причину розглядають версії несправності обладнання і природні причини.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG