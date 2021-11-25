Число жертв вибуху на шахті в Росії зросло до 52

Загальне число загиблих унаслідок аварії на шахті «Ліствяжна» в Кемеровській області Росії, за попередніми даними, сягнуло 52 осіб, серед них шестеро гірничорятувальників.

Про це російські державні інформагенції повідомляють із посиланням на джерела в екстрених службах.

«За попередніми даними, у шахті нікого не залишилося живим. Загинули 52 людини, включно з рятувальниками», – цитує свого співрозмовника агенція ТАСС.

У шахті на момент аварії перебували 285 гірників, понад 230 підняли на поверхню.

За даними пресслужби МНС Росії, внаслідок задимлення на шахті постраждали понад 50 людей. За інформацією регіонального Центру медицини катастроф, у всіх постраждалих – отруєння продуктами горіння. Двоє перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався на глибині 250 метрів. Як причину розглядають версії несправності обладнання і природні причини.