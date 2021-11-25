Щонайменше до 14 зросло число жертв вибуху на шахті в Росії

Число жертв пожежі і вибуху на шахті «Ліствяжна» у Кемеровській області Росії, за останніми даними, зросла до 14 людей, понад 40 гірників постраждали, десятки людей залишаються у шахті, повідомляють російські інформагенції.

До 11 гірників, смерть яких була підтверджена раніше, додалися троє рятувальників. Залишається невідомою доля ще кількох ланок рятувальників, вони наразі вважаються зниклими безвісти. Під землею залишаються ще близько 30 людей.

У шахті на момент аварії перебували 285 гірників, понад 230 підняли на поверхню.

За даними пресслужби МНС Росії, внаслідок задимлення на шахті постраждали понад 50 людей. За інформацією регіонального Центру медицини катастроф, у всіх постраждалих – отруєння продуктами горіння. Двоє перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався на глибині 250 метрів. Як причину розглядають версії несправності обладнання і природні причини.