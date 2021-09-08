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Росія: у місті під Москвою стався вибух газу, загинули двоє людей, є поранені

Пошкоджений вибухом будинок, місто Ногінськ, Московська область, Росія, 8 вересня 2021 року

У Росії в місті Ногінську Московської області 8 вересня стався вибух газу в житловому дев’ятиповерховому будинку, загинули дві людини, передає російська інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на Слідчий комітет.

Число постраждалих наближається до десятка.

За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху обрушилися частина зовнішньої стіни і перекриття будинку. За попередніми даними, пошкоджено п’ять квартир з другого по п’ятий поверх. Причиною став «витік газу», повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.

З житлового будинку евакуювали всіх жителів, понад 170 людей. Екстрені служби повідомляють, що під завалами будинку можуть перебувати ще двоє людей. Повністю зруйновано вісім квартир.

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