Росія: у місті під Москвою стався вибух газу, загинули двоє людей, є поранені

У Росії в місті Ногінську Московської області 8 вересня стався вибух газу в житловому дев’ятиповерховому будинку, загинули дві людини, передає російська інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на Слідчий комітет.

Число постраждалих наближається до десятка.

За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху обрушилися частина зовнішньої стіни і перекриття будинку. За попередніми даними, пошкоджено п’ять квартир з другого по п’ятий поверх. Причиною став «витік газу», повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.

З житлового будинку евакуювали всіх жителів, понад 170 людей. Екстрені служби повідомляють, що під завалами будинку можуть перебувати ще двоє людей. Повністю зруйновано вісім квартир.