Вибух у житловому будинку на Позняках: досудове розслідування завершене

Досудове розслідування у справі про вибух у житловому на Позняках у Києві завершене. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Кримінальне провадження ведеться проти п’яти службовців «Київгазу».

«Згідно матеріалів досудового розслідування, вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п’ятьох людей та травмування трьох, стався через порушення службовими особами АТ «Київгаз» вимог ряду нормативно-правових актів. Зокрема, йдеться про порушення «Правил безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільних систем» та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок втрати житла мешканцям будинку завдано шкоду на понад 53 мільйони гривень.

Як вказали у прокуратурі, серед підозрюваних – перший заступник голови правління АТ «Київгаз», троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.

Дії службовців кваліфіковано за частиною 2 статті 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

Обвинувальний акт у справі мають скерувати до суду.

21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули. Попередньою причиною називали вибух газоповітряної суміші.