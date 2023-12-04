У Держдуму РФ внесли законопроєкт, що дозволяє саджати на 10 років журналістів, які працюють із витоками даних

У Держдуму Росії внесли пакет законопроєктів, які передбачають запровадження кримінальної відповідальності за використання витоків баз персональних даних, а також збільшення покарання за сам факт витоку. Їхніми авторами стали члени владної партії «Єдина Росія».

Вони запропонували запровадити покарання за:

незаконне використання, передачу, збір і зберігання персональних даних, отриманих незаконним способом, – до чотирьох років позбавлення волі або до п’яти років, якщо інформація містить «спеціальні категорії даних» або біометричні персональні дані;

незаконне використання персональних даних із «корисливої зацікавленості», що спричинило велику шкоду, вчинене групою осіб за попередньою змовою або з використанням службового становища – до шести років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів. Ті ж дії, пов’язані з передачею персональних даних за кордон, пропонується карати позбавленням волі на строк до восьми років зі штрафом до двох мільйонів рублів. Якщо ці дії призвели до тяжких наслідків або були вчинені організованою групою – позбавленням волі на строк до десяти років зі штрафом до трьох мільйонів рублів;

створення ресурсів чи програм, свідомо призначених для незаконного зберігання і передачі інформації, що містить персональні дані, – до п’яти років позбавлення волі зі штрафом до 700 тисяч рублів.

За виток даних російські депутати і сенатори пропонують посилити покарання, ввівши штраф від 800 тисяч до двох мільйонів рублів для посадових осіб, а для юридичних – від трьох до 15 мільйонів рублів. Організаціям за повторне порушення загрожуватиме штраф у розмірі від 0,1% до 3% виручки за календарний рік, але не менше ніж 15 мільйонів і не більше ніж 500 мільйонів рублів. За словами одного з авторів законопроєкту Андрія Турчака, покарання визначатиметься обсягом витоку.

Як підкреслює російське видання «Агентство», у разі ухвалення закону діяльність журналістів-розслідувачів опиниться під загрозою в Росії, оскільки багато хто з них використовує у своїй роботі витоки баз даних.