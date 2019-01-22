Росія: пасажира, який вимагав розвернути літак, затримали

Слідчий комітет Росії заявляє про затримання пасажира, який 22 січня вимагав розвернути літак сполученням Сургут – Москва в Афганістан.

Як заявила офіційний представник Слідкому Світлана Петренко, чоловік перебував у стані сп’яніння.

«Погрожуючи, що у нього є зброя, під час перельоту він спробував прорватися в кабіну пілотів і вимагав змінити курс літака», – заявила Петренко.

Літак здійснив вимушену посадку в Ханти-Мансійську, майже за 300 кілометрів на захід від Сургута.

За даними слідства, підозрюваний – раніше судимий за псування майна житель Сургута.

Проти нього порушили справу за статтею «викрадення повітряного судна, пов’язане з погрозою застосування насильства».

Раніше російські ЗМІ вже повідомляли про затримання підозрюваного, але потім цю заяву заперечували.