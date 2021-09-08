Загибель голови МНС Росії не пов’язана з навчаннями – ЗМІ

Міністр із надзвичайних ситуацій Росії Євген Зінічев загинув не в ході міжвідомчих навчань, як повідомило його відомство, а при огляді туристичного об’єкта, повідомляють джерела російських видань РБК, «Тайга-інфо» і каналу RTVi. Раніше повідомлялося, що Зінічев загинув «при виконанні службового обов’язку».

Джерело «Тайги» повідомило, що після відкриття навчань у Норильську міністр полетів на озеро Лама приблизно за 120 кілометрів від міста. Це одна з визначних пам’яток Красноярського краю Росії, на яку регулярно возять високопоставлених гостей, відзначає видання.

Джерела РБК і RTVi повідомили, що інцидент міг статися в іншій точці неподалік від озера – на водоспаді Китабо-Орон. Він розташований на території, що охороняється, в західній частині Путоранського заповідника. За словами співрозмовника видання, близько п’ятої години ранку міністр вилетів із Норильська на вертольоті, а близько сьомої ранку помер. Навчання міністр відкрив за день до поїзди.

Повідомляється, що міністр загинув, намагаючись врятувати 63-річного режисера, що багато років співпрацював із МНС Росії. За однією з версій, Зінічев стрибнув за ним з обриву в річку, але розбився об камінь. За іншою – намагався утримати його від падіння з обриву. При цьому джерело видання Readovka стверджує, що обставини трагедії відрізняються від офіційної версії. За його даними, саме загиблий режисер намагався врятувати міністра, що зірвався в прірву, а не навпаки. У викладі Readovka також йдеться про водоспад Китабо-Орон, стверджується, що Зінічев послизнувся, підійшовши до його краю.

Російський президент Володимир Путін висловив співчуття у зв’язку із загибеллю голови МНС, заявивши, що для нього це «непоправна особиста втрата».

55-річний генерал армії Зінічев очолював МНС Росії з травня 2018 року. Він служив у КДБ, дев’ять років працював в особистій охороні президента Росії Володимира Путіна, три місяці очолював Калінінградську область й обіймав посаду заступника директора ФСБ. Входив до складу Ради безпеки Росії – дорадчого органу при президенті, в який включені всі силові міністри і ключові російські чиновники вищого рівня.