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18 Січень 2019, Київ 12:53
Новини | Міжнародні

Міноборони Росії підтвердило зіткнення винищувачів Су-34, двох пілотів врятували

За даними Міноборони Росії, літаки зіткнулися під час навчань, ракет на їхньому борту не було

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Міністерство оборони Росії підтвердило зіткнення двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 на Далекому Сході.

Як йдеться в повідомленні, оприлюдненому 18 січня, двох пілотів знайшли живими у воді і підняли на борт вертольота рятувальників. Про те, чи належать вони до екіпажу одного літака, що розбився, чи двох – не повідомляється.

Два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися над Японським морем за 35 кілометрів від берега. Літаки виконували планові навчальні польоти. За даними Міноборони Росії, ракет на їхньому борту не було.

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