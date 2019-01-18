Міноборони Росії підтвердило зіткнення винищувачів Су-34, двох пілотів врятували

Міністерство оборони Росії підтвердило зіткнення двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 на Далекому Сході.

Як йдеться в повідомленні, оприлюдненому 18 січня, двох пілотів знайшли живими у воді і підняли на борт вертольота рятувальників. Про те, чи належать вони до екіпажу одного літака, що розбився, чи двох – не повідомляється.

Два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися над Японським морем за 35 кілометрів від берега. Літаки виконували планові навчальні польоти. За даними Міноборони Росії, ракет на їхньому борту не було.