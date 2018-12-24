У Росії влада визнала використання рабської праці у в’язниці, де сиділа учасниця Pussy Riot

Федеральна служба Росії з виконання покарань 24 грудня передала до Слідчого комітету матеріали, в яких визнає використання рабської праці засуджених жінок в ІК-14 у Мордовії. Саме в цій колонії з 2013 році відбувала дворічний термін ув’язнення учасниця арт-гурту Pussy Riot Надія Толоконникова.

Як пояснив заступник директора ФСВП Валерій Максименко, рабська праця полягала в тому, що «засуджені жінки займалися пошиттям одягу з сьомої ранку до першої години ночі, виконуючи «ліві» замовлення». Виявилися ці порушення нібито лише в ході «раптової перевірки», яка була проведена після того, як колишня ув’язнена цієї колонії подала в ФСВП скаргу про нестерпний режим примусової праці в установі.

«Ця інформація повністю підтвердилася, – сказав Максименко. – Сьогодні за підсумками перевірки центральним апаратом ФСВП начальник ІК-14 Юрій Купріянов і кілька його підлеглих відсторонені від виконання обов’язків».

Толоконникова раніше неодноразово подавала скарги на утримання в ІК-14, в тому числі заявляла про примусову працю і багаторазове перевищення часу роботи, а також про те, що керівництво колонії погрожувало їй вбивством за протест проти порушень прав ув’язнених. Але в 2013 році ФСВП ніяких порушення в ІК не виявила.

17 липня 2018 року ЄСПЛ присудив компенсацію трьом учасницям Pussy Riot, які були засуджені за акцію в храмі Христа Спасителя, і зобов’язав Росію компенсувати їм судові витрати.