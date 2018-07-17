Росія має заплатити понад 72 тисячі євро учасницям Pussy Riot – Страсбурзький суд

Європейський суд з прав людини присудив компенсації трьом колишнім учасницям гурту Pussy Riot у справі про танці в храмі в 2012 році. Рішення опубліковане на сайті суду.

Марії Альохіній і Надії Толоконниковій російська держава має виплатити по 16 тисяч євро, Катерині Самуцевич – п’ять тисяч євро. Також суд постановив компенсувати кожній із них судові витрати на суму 11 тисяч 760 євро.

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Суд визнав, що в справі Pussy Riot були порушені три статті європейської Конвенції з прав людини – про заборону тортур, право на особисту свободу та недоторканність і право на справедливий суд.