Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Липень 2018, Київ 11:48
Новини | Міжнародні

Росія має заплатити понад 72 тисячі євро учасницям Pussy Riot – Страсбурзький суд

Марії Альохіній (на фото) і Надії Толоконниковій російська держава має виплатити по 16 тисяч євро, Катерині Самуцевич – п’ять тисяч євро

Європейський суд з прав людини присудив компенсації трьом колишнім учасницям гурту Pussy Riot у справі про танці в храмі в 2012 році. Рішення опубліковане на сайті суду.

Марії Альохіній і Надії Толоконниковій російська держава має виплатити по 16 тисяч євро, Катерині Самуцевич – п’ять тисяч євро. Також суд постановив компенсувати кожній із них судові витрати на суму 11 тисяч 760 євро.

Також на цю тему: Шість років творчості Pussy Riot: від Богородиці і Путіна до Трампа і вагіни

Суд визнав, що в справі Pussy Riot були порушені три статті європейської Конвенції з прав людини – про заборону тортур, право на особисту свободу та недоторканність і право на справедливий суд.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG