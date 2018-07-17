Росія: чотирьом учасникам Pussy Riot дали по 15 діб арешту за акцію у фіналі мундіалю

Суд у столиці Росії Москві призначив адміністративний арешт у 15 діб всім чотирьом учасникам акції протестної групи Pussy Riot, які вибігли на поле під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу в костюмах поліцейських.

Акціоністів Вероніку Нікульшину, Петра Верзилова, Ольгу Курачеву і Ольгу Пахтусову звинуватили в грубому порушенні правил поведінки глядачів на спортивному заході.

Суд 16 липня також заборонив чотирьом учасникам групи протягом трьох років відвідувати спортивні заходи.

Акція, про яку йдеться, відбулася ввечері 15 липня на стадіоні «Лужники» у російській столиці, де якраз тривав фінальний матч чемпіонату світу з футболу.

На початку другого тайму гра була зупинена, бо на поле вибігли люди в поліцейських мундирах, але їх швидко наздогнала служба охорони. Пізніше арт-гурт Pussy Riot заявив, що це була акція протесту на захист політичних в’язнів.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль проходив на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Наступний чемпіонат світу з футболу має відбутися в Катарі в 2022 році.