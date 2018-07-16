Суд у Москві заарештував активістку Pussy Riot за акцію на стадіоні

Суд у Москві призначив 15 діб адміністративного арешту активістці Pussy Riot Вероніці Нікульшиній за акцію «Міліціонер вступає у гру», повідомляє російське видання «Медіазона».

За даними видання, Нікульшину визнали винною у грубому порушенні правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань. Окрім арешту, як повідомляється, їй також буде заборонено відвідувати спортивні змагання протягом трьох років.

Рішення щодо ще трьох акціоністів – Петра Верзилова, Ольги Пахтусової та Ольги Курачової – суд ще не увалив. Розгляд наразі триває.

Акція, про яку йдеться, відбулася ввечері 15 липня на стадіоні «Лужники» у російській столиці, де якраз тривав фінальний матч чемпіонату світу з футболу.

На початку другого тайму гра була призупинена, бо на поле вибігли люди в поліцейських мундирах, але їх швидко наздогнала служба охорони. Пізніше арт-гурт Pussy Riot заявив, що це була акція протесту на захист політичних в’язнів.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль проходив на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Наступний чемпіонат світу з футболу має відбутися у Катарі в 2022 році.