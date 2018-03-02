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02 Березень 2018, Київ 20:02
Політика

Порушники кордонів: чи виправдана акція Pussy Riot у Криму?

Марія Альохіна провела одиночний пікет на підтримку Олега Сенцова на залізничному вокзалі Сімферополя, 27 лютого 2018 року

Троє активістів російського гурту Pussy Riot приїхали днями до Криму, щоб провести там акцію на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. За день їх кілька разів затримували та вивели з ладу техніку, яку ті мали з собою. Акція, тим часом, таки відбулася: Альохіна опублікувала фото з банером «Свободу Сенцову». Водночас, до активістів можуть виникнути питання в офіційного Києва, адже за українським законодавством, в'їжджати на територію анексованого півострова можна тільки з території материкової України.

25 лютого учасники російської арт-групи Pussy Riot Ольга Борисова та Олександр Софєєв приїхали до Криму, аби провести акцію на підтримку українського режисера, політв'язня Олега Сенцова. У Керчі їх затримали. Шестеро співробітників поліції очікували активістів біля трапу порома. У відділенні поліції активістів обшукали, зняли відбитки пальців і під вечір відпустили, не висунувши звинувачень.

Ще одна учасниця Pussy Riot, Марія Альохіна, на день пізніше прилетіла до Сімферополя. В аеропорту її зустріли оперативники й обшукали. 27 лютого Альохіна вийшла на одиночний пікет у Сімферополі з плакатом «Свободу Сенцову».

Марія Альохіна
Марія Альохіна

​Журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк пропонує оцінити значення акції на підтримку Олега Сенцова, незважаючи на порушення активістами Pussy Riot порядку в'їзду до анексованого Криму.

«Торік вони ж провели акцію в Якутську, де Олег Сенцов тоді відбував покарання. Вона була досить гучною й привернула увагу. Оскільки в колонію в Лабитнангі дістатися практично неможливо, Pussy Riot вирішили приїхати до Криму. За це їх внесли до списку сайту «Миротворець» ‒ як порушників українського кордону.

Боротьба за звільнення політв'язнів важливіша за будь-які інші умовності
Антон Наумлюк

Мені здається, боротьба за звільнення політв'язнів важливіша за будь-які інші умовності, але тут кожен вирішує сам. Наскільки я знаю, учасники Pussy Riot не до кінця розуміли, як важливо дотримуватися цих формальностей при тому, що погляди у них абсолютно проукраїнські. При цьому російська сторона не просто чекала їх у Криму, а, очевидно, супроводжувала. Вперше Ольгу Борисову затримали ще в порту «Кавказ», до в'їзду в Крим. Активістів однозначно відстежували, знаючи про їхню підтримку Олега Сенцова», ‒ розповів він.

Антон Наумлюк
Антон Наумлюк

У сімферопольському кафе у Марії Альохіної сталася сутичка з так званими казаками». Антон Наумлюк вважає, що це була провокація з певною метою.

Потрібно було, щоб поліція приїхала на законних підставах ‒ її викликали співробітники кафе, причому на прохання самої Марії Альохіної
Антон Наумлюк

«Справа навіть не в особистій неприязні. Потрібно було, щоб поліція приїхала на законних підставах ‒ і її викликали співробітники кафе, причому на прохання самої Марії Альохіної, ‒ зазначає журналіст.‒ У результаті, поліцейські забрали її на медобстеження до клініки. Крім того, проросійські ЗМІ подавали цей конфлікт під заголовками на кшталт «Казаки поставили на місце активісток Pussy Riot», а відео, зняте Марією Альохіною, подається як ілюстрація. Казаки там називають її «не жінка, а ворог держави»».

Кримські казаки vs Pussy Riot: «Вона для мене не дама, вона ворог держави» (відео)
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Кримські казаки vs Pussy Riot: «Вона для мене не дама, вона ворог держави» (відео)

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Спікер Держприкордонслужби України Олег Слободян зазначає, що його відомство не використовує сайт «Миротворець» як джерело інформації про порушників.

Проукраїнські погляди не звільняють від відповідальності. Ми будемо діяти суто в рамках закону
Олег Слободян

‒ Ми використовуємо інформацію від правоохоронних органів, які стежать за пересуваннями публічних осіб до Криму. Це й повідомлення з окупованої території, і відкриті джерела інформації. Але все це не може мати будь-яких наслідків, поки ми не поспілкуємося з іноземним громадянином і не визначимо, чи порушував він законодавство України. Проукраїнські погляди не звільняють від відповідальності. Зараз ми обробляємо наявні відомості про візит цих росіян і будемо діяти суто в рамках закону.

Олег Слободян
Олег Слободян

Український політолог Борис Тизенгаузен робить висновок, що акція Pussy Riot в Криму не принесе значного ефекту для Олега Сенцова.

Одиночний пікет у Сімферополі ніяк не вплине на долю Олега Сенцова
Борис Тизенгаузен

‒ Мені здається, це був більше піар, і вони не могли не знати про наслідки незаконного в'їзду до Криму. Окрім того, учасники Pussy Riot прекрасно розуміли, що на них чекає на півострові, що за ними стежать. В принципі, у них всі акції ‒ провокативні та спрямовані більше на піар-ефект. Як правило, запам'ятовується, що вони робили, але не чому вони це робили. Одиночний пікет у Сімферополі ніяк не вплине на долю Олега Сенцова. На таке здатна лише акція, яка приверне увагу в Європі та США. Тому, на мій погляд, має сенс конструктивна робота з підтримки політв'язнів, а не те, що ми бачили у виконанні Pussy Riot. Такий пікет можна було провести й у Москві, й у Санкт-Петербурзі, не обов'язково було незаконно їхати до Криму.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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