Троє активістів російського гурту Pussy Riot приїхали днями до Криму, щоб провести там акцію на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. За день їх кілька разів затримували та вивели з ладу техніку, яку ті мали з собою. Акція, тим часом, таки відбулася: Альохіна опублікувала фото з банером «Свободу Сенцову». Водночас, до активістів можуть виникнути питання в офіційного Києва, адже за українським законодавством, в'їжджати на територію анексованого півострова можна тільки з території материкової України.

25 лютого учасники російської арт-групи Pussy Riot Ольга Борисова та Олександр Софєєв приїхали до Криму, аби провести акцію на підтримку українського режисера, політв'язня Олега Сенцова. У Керчі їх затримали. Шестеро співробітників поліції очікували активістів біля трапу порома. У відділенні поліції активістів обшукали, зняли відбитки пальців і під вечір відпустили, не висунувши звинувачень.

Ще одна учасниця Pussy Riot, Марія Альохіна, на день пізніше прилетіла до Сімферополя. В аеропорту її зустріли оперативники й обшукали. 27 лютого Альохіна вийшла на одиночний пікет у Сімферополі з плакатом «Свободу Сенцову».

​Журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк пропонує оцінити значення акції на підтримку Олега Сенцова, незважаючи на порушення активістами Pussy Riot порядку в'їзду до анексованого Криму.

«Торік вони ж провели акцію в Якутську, де Олег Сенцов тоді відбував покарання. Вона була досить гучною й привернула увагу. Оскільки в колонію в Лабитнангі дістатися практично неможливо, Pussy Riot вирішили приїхати до Криму. За це їх внесли до списку сайту «Миротворець» ‒ як порушників українського кордону.

Боротьба за звільнення політв'язнів важливіша за будь-які інші умовності

Мені здається, боротьба за звільнення політв'язнів важливіша за будь-які інші умовності, але тут кожен вирішує сам. Наскільки я знаю, учасники Pussy Riot не до кінця розуміли, як важливо дотримуватися цих формальностей при тому, що погляди у них абсолютно проукраїнські. При цьому російська сторона не просто чекала їх у Криму, а, очевидно, супроводжувала. Вперше Ольгу Борисову затримали ще в порту «Кавказ», до в'їзду в Крим. Активістів однозначно відстежували, знаючи про їхню підтримку Олега Сенцова», ‒ розповів він.

У сімферопольському кафе у Марії Альохіної сталася сутичка з так званими казаками». Антон Наумлюк вважає, що це була провокація з певною метою.

Потрібно було, щоб поліція приїхала на законних підставах ‒ її викликали співробітники кафе, причому на прохання самої Марії Альохіної

«Справа навіть не в особистій неприязні. Потрібно було, щоб поліція приїхала на законних підставах ‒ і її викликали співробітники кафе, причому на прохання самої Марії Альохіної, ‒ зазначає журналіст.‒ У результаті, поліцейські забрали її на медобстеження до клініки. Крім того, проросійські ЗМІ подавали цей конфлікт під заголовками на кшталт «Казаки поставили на місце активісток Pussy Riot», а відео, зняте Марією Альохіною, подається як ілюстрація. Казаки там називають її «не жінка, а ворог держави»».

Спікер Держприкордонслужби України Олег Слободян зазначає, що його відомство не використовує сайт «Миротворець» як джерело інформації про порушників.

Проукраїнські погляди не звільняють від відповідальності. Ми будемо діяти суто в рамках закону

‒ Ми використовуємо інформацію від правоохоронних органів, які стежать за пересуваннями публічних осіб до Криму. Це й повідомлення з окупованої території, і відкриті джерела інформації. Але все це не може мати будь-яких наслідків, поки ми не поспілкуємося з іноземним громадянином і не визначимо, чи порушував він законодавство України. Проукраїнські погляди не звільняють від відповідальності. Зараз ми обробляємо наявні відомості про візит цих росіян і будемо діяти суто в рамках закону.

Український політолог Борис Тизенгаузен робить висновок, що акція Pussy Riot в Криму не принесе значного ефекту для Олега Сенцова.

Одиночний пікет у Сімферополі ніяк не вплине на долю Олега Сенцова

‒ Мені здається, це був більше піар, і вони не могли не знати про наслідки незаконного в'їзду до Криму. Окрім того, учасники Pussy Riot прекрасно розуміли, що на них чекає на півострові, що за ними стежать. В принципі, у них всі акції ‒ провокативні та спрямовані більше на піар-ефект. Як правило, запам'ятовується, що вони робили, але не чому вони це робили. Одиночний пікет у Сімферополі ніяк не вплине на долю Олега Сенцова. На таке здатна лише акція, яка приверне увагу в Європі та США. Тому, на мій погляд, має сенс конструктивна робота з підтримки політв'язнів, а не те, що ми бачили у виконанні Pussy Riot. Такий пікет можна було провести й у Москві, й у Санкт-Петербурзі, не обов'язково було незаконно їхати до Криму.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії