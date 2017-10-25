Членкиня російського гурту Pussy Riot повідомила про акцію у США на підтримку Сенцова

Російська діячка Марія Альохіна, що була членкинею російського жіночого феміністичного панк-гурту Pussy Riot, повідомила про акцію на підтримку ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, влаштовану у США.

Як повідомила вона у фейсбуці, акція відбулася ще в понеділок, 23 жовтня, у Нью-Йорку, всередині хмарочоса Trump Tower, що належить нинішньому президентові США Дональдові Трампу і в якому розташоване його приватне помешкання (сам Трамп із родиною нині за посадою живе в Білому домі у Вашингтоні).

На оприлюднених нею 24 жовтня фото і відео видно, як три жінки в масках встигли розгорнути у внутрішньому просторі хмарочоса гасло Free Sentsov («Свободу Сенцову»), коли їх невдовзі по тому перепинила охорона будівлі. Але офіційного затримання не було, бо цей простір вважається громадським, а не приватним.

Марія Альохіна, яка відбула термін у російському ув’язненні за музичний виступ, критичний до Російської православної церкви і до президента Росії Володимира Путіна, у складі гурту Pussy Riot, нині їздить світом із виставою про трьох творчих діячів, які перебували чи перебувають в ув’язненні в Росії, і один із них – Олег Сенцов. Іще одна – сама Марія Альохіна, і третій – епатажний російський арт-діяч Петро Павленський, який одним із перших виступив свого часу на підтримку Pussy Riot.

Сам Сенцов у середині вересня повідомляв, що Альохіна разом із гуртом «Пуссі Райот» приїжджала до російського Якутська, де він тоді перебував, щоб підтримати його.

Та акція в Якутську відбулася ще на початку серпня: Альохіна зі ще однією активісткою так само розгорнула транспарант із написом Free Sentsov на мості в Якутську, супроводжуючи це кольоровими димами. Їх затримали, але вже невдовзі суд ухвалив звільнити їх, і вони повернулися до Москви.

А 25 серпня, на другі роковини винесення Сенцову вироку, Pussy Riot оприлюднили в соцмережах відеоролик на його підтримку.

У серпні 2015 року суд у Росії оголосив вироки громадянам України, режисерові, кримчанину Олегові Сенцову, а також активістові з окупованого Криму Олександрові Кольченку, затриманим на півострові, в так званій «справі кримських терористів»: 20 і 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Їх оголосили винними в підготовці до терористичних актів, у незаконному обігу вибухових речовин і в підпалі дверей офісу російської провладної партії «Єдина Росія» в окупованому Росією Криму.

Сенцов, як і Кольченко, відкидає будь-яку свою провину, вони називають своє переслідування політично мотивованим. Низка правозахисних організацій визнала їх політичними в’язнями. Росія вже двічі відмовилася видавати їх Україні. Президент Росії Володимир Путін, зокрема, у грудні 2016 року заявляв, що для звільнення Олега Сенцова «мають визріти умови».

Також у тій самій справі проходили і були засуджені в Росії кримчани Геннадій Афанасьєв, звільнений пізніше, та Олексій Чирній.

За даними правозахисної ініціативи #LetMyPeopleGo, в Росії і в окупованому нею Криму з політичних мотивів утримують нині 49 українських громадян.

Марія Альохіна була учасницею гурту Pussy Riot, коли її, разом зі ще двома членкинями, Надією Толоконниковою і Катериною Самуцевич, затримали на початку 2012 року після спроби «панк-молебню» зі словами «Богородице-Діво, Путіна прожени!», який вони, а також іще двоє невстановлених учасниць гурту влаштували у храмі Христа-Спасителя в Москві. Суд вирішив, що такі дії є «хуліганством із мотивів релігійної ненависті», і засудив їх у серпні 2012 року до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму. Альохіній і Толоконниковій суд відмовив у заміні терміну на умовний (третій засудженій учасниці Самуцевич таке прохання задовольнили), і вони врешті відбули по півтора року з двох присуджених, коли їх звільнили за амністією у грудні 2013 року.

Після звільнення Альохіна і Толоконникова заявили, що будуть займатися захистом прав ув’язнених у Росії і виходять зі складу гурту Pussy Riot. Проте пізніше вони знову почали виступати від імені гурту, що викликало критику його нових членкинь.

У середині 2015 року гурт Pussy Riot заявив про припинення виступів і свою ліквідацію, назвавши як причину, зокрема, комерціалізацію, за їхніми словами, імені цього гурту Альохіною і Толоконниковою без відома учасниць самого гурту. Але й після цього обидві продовжили виступати від імені вже ліквідованого гурту.