Російські обстріли за добу поранили шістьох цивільних на Харківщині – Синєгубов

Російські війська продовжували обстріли Харківського та Чугуївського районів Харківської області протягом попередньої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 5 червня.

Зокрема, обстрілу зазнало село Циркуни – він зруйнував житлові будинки, господарчі споруди та спричинив пожежі. Також були обстріляні Дергачі. За даними Синєгубова, внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав.

«Також ворог обстріляв населені пункти Чугуївського району. В місті Чугуїв поранення отримав чоловік 52 років. У селах Коробочкіне та Чкаловське двоє поранених. Ще двоє поранених в селищі міського типу Малинівка. В місті Балаклія Ізюмського району поранення отримала літня жінка», – перелічив голова ОВА.

Він додав, що бойові дії в області тривають, «найгарячіше» наразі в районі окупованого Ізюма.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська напередодні застосували фосфорні боєприпаси в Харківській області.