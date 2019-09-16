Росія: актор Устінов отримав 3,5 року колонії за «напад на співробітника» Росгвардії

Суд у Москві засудив актора Павла Устінова до 3,5 року колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на співробітника Росгвардії на акції 3 серпня в Москві.

Прокуратура просила для Устінова шість років позбавлення волі. За версією слідства, Устінов вигукував образи на адресу поліцейських на акції за допуск незалежних кандидатів на місцевих виборах у Москві. Під час затримання він нібито чинив опір і вивихнув плече співробітнику Росгвардії.

Устінов провину не визнає і стверджує, що не брав участі в акції і просто стояв на вулиці. На попередньому засіданні суддя Сергій Криворучко відмовився дивитися відео, які доводять, що Устінов не вигукував гасел до затримання.

Захист відзначав також, що в справі немає документів, які підтверджують травму бійця Росгвардії.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Устинова політв’язнем.

8 вересня відбулися місцеві вибори в Москві. Виборча кампанія супроводжувалася акціями на підтримку опозиційних кандидатів у депутати, яких не допустили до участі у виборах. Після протестів 27 липня в центрі Москви Слідчий комітет порушив кримінальні справи про масові заворушення і застосування насильства щодо поліцейських.

У цих справах були заарештовані 16 осіб. Деякі з них уже засуджені. Правозахисники відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення» і «застосування насильства до поліцейських», в Москві не відбувалося.