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16 Вересень 2019, Київ 22:52
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Актор з Росії Устінов отримав 3,5 років колонії за «напад на співробітника» Росгвардії – відео

Актор з Росії Устінов отримав 3,5 років колонії за «напад на співробітника» Росгвардії – відео
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Суд у Москві засудив актора Павла Устінова до 3,5 року колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на співробітника Росгвардії на акції 3 серпня в Москві. Прокуратура просила для Устінова шість років позбавлення волі. За версією слідства, Устінов вигукував образи на адресу поліцейських на акції за допуск незалежних кандидатів на місцевих виборах у Москві. Під час затримання він нібито чинив опір і вивихнув плече співробітнику Росгвардії. Устінов провину не визнає і стверджує, що не брав участі в акції і просто стояв на вулиці. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Устінова політв’язнем. (Відео Reuters)

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