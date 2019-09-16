Суд у Москві засудив актора Павла Устінова до 3,5 року колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на співробітника Росгвардії на акції 3 серпня в Москві. Прокуратура просила для Устінова шість років позбавлення волі. За версією слідства, Устінов вигукував образи на адресу поліцейських на акції за допуск незалежних кандидатів на місцевих виборах у Москві. Під час затримання він нібито чинив опір і вивихнув плече співробітнику Росгвардії. Устінов провину не визнає і стверджує, що не брав участі в акції і просто стояв на вулиці. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Устінова політв’язнем. (Відео Reuters)