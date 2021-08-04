У Росії заблокували ще два незалежні від влади сайти

У Росії ввечері 4 серпня зник доступ до ще двох незалежних від влади сайтів – «Відкриті медіа» та «МБХ-медіа».

«Відкриті медіа» повідомили, що сайт видання опинився заблокований у більшості російських провайдерів.

Наглядове відомство «Роскомнадзор» внесло сайт видання до «реєстру доменних імен, які містять заклики до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку». Ніяких повідомлень від «Роскомнадзору» або Генпрокуратури з цього приводу редакція не отримувала.

У «Відкритих медіа» відзначили, що увечері 4 серпня отримали від «Роскомнадзору» чотири листи з вимогою видалити протиправну інформацію, але в листах не уточнювалося, про яку інформацію йдеться.

Крім того, «Роскомнадзор» заблокував сайт видання «МБХ медіа». У редакції видання повідомили, що доступ до сайту обмежили за рішенням Генпрокуратури від 3 серпня. Ніяких повідомлень про це видання не отримувало.

У липні міністерство юстиції Росії включило в список «ЗМІ-іноземних агентів» чотирьох журналістів «Відкритих медіа».

Раніше в Росії заблокували доступ до сайтів, пов’язаних із ув’язненим опозиційним політиком Олексієм Навальним, оголосили «іноземними агентами» видання «Медуза» та інші засоби інформації.