Понад 9 мільйонам росіян бракує їжі – ЮНІСЕФ

У Росії понад дев’ять мільйонів людей перебувають в умовах браку їжі або недостатнього харчування. Це випливає з доповіді, підготовленої Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

За даними організації за 2018–2020 роки, в Росії живуть 400 тисяч людей, які відчувають гострий брак їжі, тобто вони щонайменше змушені пропускати вживання їжі через брак грошей. Ще 8,8 мільйона росіян (6% населення країни) не пропускають вживання їжі, але змушені скорочувати кількість їжі.

Обидва показники знизилися за останні шість років. У 2014–2016 роках, сказано в доповіді, в Росії на межі голоду перебував один мільйон людей, ще майже 12 мільйонів відчували помірний брак їжі.

На тлі скорочення доходів населення в Росії вже кілька років обговорюють можливість запровадження продуктових карток для незаможних. Над цим запропонував подумати і президент Володимир Путін.

Відповідно до березневого дослідження «Левада-центру», позитивно до цієї ідеї ставляться 54% росіян.

За даними російської статистики, 17,8 мільйона росіян (12% населення) мають доходи, менші від прожиткового мінімуму.