У Росії родичі вимагають інформації про в’язнів після бунту в колонії

Родичі в’язнів, які відбувають покарання в Іркутській області Росії, пікетували 4 травня заклади пенітенціарної системи, вимагаючи інформації про членів їхніх сімей після жорстокого тюремного заворушення. Десятки протестувальників у сибірському містечку Ангарськ 4 травня провели одиночні пікети перед виправною колонією № 15 та СІЗО № 6.

Голова групи «За права людини» Павло Глущенко повідомив Радіо Свобода, що родичі в’язнів вимагають детальної інформації про поточне місце перебування в’язнів і про реалізацію права на відвідання адвоката.

Глущенко додав, що після бунту немає даних про те, де перебувають 54 в’язні. За словами активіста, правозахисні організації та родичі ув’язнених вимагають пояснення у Федеральній службі виконання покарань.

9 квітня адміністрація колонії заявила, що охоронці приборкали заворушення. Адміністрація звинуватила в інциденті в’язня, який нібито напав на охорону, натомість самі в’язні стверджували, що інцидент був спричинений побиттям в’язня з боку охорони.