Росія: силовики обшукують офіс «Фонду боротьби з корупцією»

Співробітники російських силових органів прийшли 8 серпня з обшуком до офісу «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК), засновником якого є опозиційний політик Олексій Навальний. Про це повідомив у твітері юрист фонду Олександр Головач.

За кілька годин до цього правоохоронні органи влаштували обшуки у помешканнях кількох співробітників ФБК.

Правозахисники з проєкту «Апологія протесту» повідомляють, що обшуки проводяться в рамках справи про легалізацію грошових коштів.

3 серпня, в день проведення акції за вільні вибори до Московської міської думи, Слідчий комітет Росії оголосив про порушення кримінальної справи про відмивання «Фондом боротьби з корупцією» «свідомо злочинних грошей» на суму близько мільярда рублів (це близько 400 мільйонів гривень.