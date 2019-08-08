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08 Серпень 2019, Київ 13:12
Новини | Міжнародні

Росія: силовики обшукують офіс «Фонду боротьби з корупцією»

Обшук в офісі «Фонду боротьби з корупцією», 8 серпня 2019 року

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Співробітники російських силових органів прийшли 8 серпня з обшуком до офісу «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК), засновником якого є опозиційний політик Олексій Навальний. Про це повідомив у твітері юрист фонду Олександр Головач.

За кілька годин до цього правоохоронні органи влаштували обшуки у помешканнях кількох співробітників ФБК.

Правозахисники з проєкту «Апологія протесту» повідомляють, що обшуки проводяться в рамках справи про легалізацію грошових коштів.

/**/ /**/ /**/ Засновником «Фонду боротьби з корупцією» є опозиційний політик Олексій Навальний
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3 серпня, в день проведення акції за вільні вибори до Московської міської думи, Слідчий комітет Росії оголосив про порушення кримінальної справи про відмивання «Фондом боротьби з корупцією» «свідомо злочинних грошей» на суму близько мільярда рублів (це близько 400 мільйонів гривень.

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